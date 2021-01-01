أول تعليق من أمير قطر على ضحايا حادث قطاري سوهاج

الدوحة /وكالات/

عقب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، على حادث القطارين في محافظة سوهاج المصرية، والذي أسفر عن مقتل 32 قتيلاً و108 مصاباً.

وبعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ومن جانبه، أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس العراق برهم صالح برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم.