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"دحلان" ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج

الجمعة 26 مارس 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دحلان" ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج



غزة /سما/

عقب رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح محمد دحلان، مساء يوم الجمعة، على حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج والتي أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة 108 آخرين.

وقال دحلان، في تصريحٍ صحفي: " إننا بأسى بالغ تلقينا أنباء الحادث الأليم  إثر اصطدام قطارين وخسارة هذا العدد الكبير من ضحايا أبناء شعبنا المصري المجيد". 

وأضاف: "نحن على يقين بأنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستجتاز هذه المحنة الإنسانية وستحدد الأسباب والمسببين بسرعة فائقة، وقلوبنا مع مصر ودعاء صادق أن يُلهم الله ذوي الضحايا الصبر والسلوان".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #محمد دحلان #حادث سوهاج #مصر

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