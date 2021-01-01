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خيار أمام حكومة برئاسة لابيد وبينيت!.. ومحاولات لتشكيل حكومة بين نتنياهو وساعر بشرط

الجمعة 26 مارس 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خيار أمام حكومة برئاسة لابيد وبينيت!.. ومحاولات لتشكيل حكومة بين نتنياهو وساعر بشرط



سما/ صحيفة القدس

كشفت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن اقترح تقدم به زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو إلى زعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر، للانضمام لحكومة بقيادته (أي نتنياهو)، على أن يستقيل بعد عام واحد.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو يسعى لفعل كل شيء لضمان أن يشكل رئاسة الوزراء ويبقى في منصبه، ولذلك ساع بالتحول إلى الليكودي المنشق منذ أشهر عن الحزب جدعون ساعر.

وتعهد مبعوثون عن نتنياهو إلى ساعر بأنه في حال دخل الحكومة سيقدم نتنياهو استقالته بعد عام، إلا أن زعيم أمل جديد رفض ذلك واستهزأ بالطرح.

وفي ذات السياق، كشفت القناة عن لقاء جمع ساعر مع نفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد، في رعنانا بمنزل الأخير، مشيرةً إلى أن ساعر هو من بادر باللقاء وقدم خلاله إلى بينيت مقترح زعماء "كتلة التغيير" المعارضة لنتنياهو بهدف إقناعه للانضمام لهم مع منحه إمكانية أن يكون رئيسًا للوزراء.

ووفقًا للقناة، فإن زعماء كتلة التغيير يسعون لتشكيل حكومة تضم بينيت إليهم، مع تقديم تنازلات من كافة الشركاء فيها من أجل تغيير حكم نتنياهو، ولمنع إجراء انتخابات خامسة.

ويدور الحديث عن مخطط حكومي بالتناوب بين نفتالي بينيت، ويائير لابيد، على أن تضم كتلة من 52 مقعدًا مدعومة بالكتلتين العربيتين القائمة المشتركة، والموحدة، وتضم لاحقًا لها أحزاب الحريديم.

ويبدو أن هذا المخطط قد يواجه فشلًا في ظل أن العلاقة بين حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، وقادة الأحزاب الحريديم متوترة، وفي ظل إمكانية رفض بينيت وساعر تشكيل حكومة مدعومة بأصوات القوائم العربية .

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