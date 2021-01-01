أمير قطر يعزي السيسي في ضحايا حادث سوهاج

الدوحة/سما/

عزى أمير قطرتميم بن حمد آل ثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا .

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس العراق برهم صالح برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم.