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الأردن تفاوض إسرائيل على 8 ملايين متر مكعب من المياه

الجمعة 26 مارس 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تفاوض إسرائيل على 8 ملايين متر مكعب من المياه



عمان/سما/


نقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية تجرى بين الأردن وإسرائيل حول حصول عمان على كميات إضافية من المياه علاوة على المتفق عليها في معاهدة السلام.


ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية أبلغت إسرائيل طلب الحصول على 8 ملايين متر مكعب إضافية من المياه بعد اجتماع فني بين اللجان المشتركة عقد في 18 الشهر الجاري، وأن أعضاء اللجنة الإسرئيليين أفادوا بأنهم سيردون على الطلب بعد الرجوع لمسؤوليهم.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات تناولت أيضا فتح مسار مائي جديد من بحيرة طبرية لتسهيل عملية إسالة الكميات الإضافية المطلوبة من المياه.
‏‎وحسب اتفاقية السلام تلتزم إسرائيل بتزويد الأردن بـ35 مليون متر مكعب سنويا إضافة إلى ما يتم تخزينه في بحيرة طبرية في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنويا حسب الهطول المطري.

وبحسب المصدر تم في العام 2010 الاتفاق على شراء 10 ملايين متر مكعب إضافي، ما جعل الكمية المتفق عليها سنويا 45 مليون متر مكعب بالإضافة إلى ما يتم تخزينه.

وقال المصدر إنه جرى في العام الماضي تخزين 20 مليون متر مكعب وبالتالي حصل الأردن على 65 مليون متر مكعب.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت اليوم بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن.

#الاردن #عمان #اسرائيل #بحيرة طبريا

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