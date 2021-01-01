مستشار الرئيس: ناصر القدوة تراجع عن تشكيل قائمة انتخابية.. واتصالات مع البرغوثي لعدم ترشحه للرئاسة

رام الله /سما/

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية، اليوم الجمعة، إن ناصر القدوة تراجع عن تشكيل قائمة لخوض الانتخابات، مشيرا الى أن قائمة فتح خالية من الفصائل

ونوه في تصريحات صحفية، الى أن قرار فصل القدوة جاء نتيجة موقفه من تشكيل قائمة خاصة بالانتخابات، وفي حال تراجعه فهناك احتمالات للتصالح معه وان يعود لحركة فتح

وأوضح أن هناك قرار من الرئيس تم بموجبه اقالة القدوة من دوره في مؤسسة ياسر عرفات" وممكن اعادة النظر فيه بعد اجراء الانتخابات

وأشار شعث، الى أن الاتصالات والمباحثات لا زالت جارية مع الاسير مروان البرغوثي لعدم الترشح لانتخابات الرئاسة

وحول قائمة فتح الانتخابية، قال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستُناقش مساء اليوم القائمة الخاصة بها لخوض الانتخابات

وأوضح أن القائمة ستضم شخصيات وطنية من غير حركة فتح ولكن بنسبة قليلة، منوها الى أنه ليس هناك اتفاق على قوائم مشتركة مع الفصائل.