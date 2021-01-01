  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النائب في البرلمان الهولندي كارابولوت: أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهم

الجمعة 26 مارس 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب في البرلمان الهولندي كارابولوت: أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهم



امستردام /سما/

أعربت النائب في البرلمان الهولندي، المتحدث الرسمي للحزب الاشتراكي في لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الهولندي ساديت كارابولوت، عن اعتزازها بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.

وأكدت النائب كارابولوت خلال لقائها سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، اليوم الجمعة، وذلك لإنتهاء فترة عملها كنائبة عن الحزب الاشتراكي في البرلمان الهولندي، تصميمها مواصلة مسيرتها في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة.

بدورها، استذكرت السفيرة سليمان المواقف المبدئية والشجاعة التي اتخذتها وعبرت عنها كارابولوت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا خلال الأعوام السابقة تحت قبة البرلمان الهولندي.

وأعربت عن شكرها للنائب كارابولوت باسم الشعب الفلسطيني على ما قدمته من جهود وما اتخذته من مواقف تعبر جميعها عن دعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية، كقضية حق وعدالة تستحق كل جهد وتأييد.

وقدمت السفيرة سليمان للنائب كارابولوت ثوب مطرز بالتراث الفلسطيني، كهدية فلسطينية تذكارية من الشعب الفلسطيني لصديقة فلسطين في هولندا.

#البرلمان الهولندي #فلسطين #ساديت كارابولوت #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

بعد فرز 99.7 % من الأصوات.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

الأخبار الرئيسية

الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح حول الانتخابات وقائمة الحركة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

مفاعل آراك االيراني

تل أبيب: لدينا القدرة على تدمير برنامج إيران النووي.. ونتعامل مع طهران من خلال 4 مكونات!

قناة اسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستتسلم 125 ألف جرعة ضد كورونا الأسبوع المقبل

اعلان سما رسائل