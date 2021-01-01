النائب في البرلمان الهولندي كارابولوت: أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهم

امستردام /سما/

أعربت النائب في البرلمان الهولندي، المتحدث الرسمي للحزب الاشتراكي في لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الهولندي ساديت كارابولوت، عن اعتزازها بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.

وأكدت النائب كارابولوت خلال لقائها سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، اليوم الجمعة، وذلك لإنتهاء فترة عملها كنائبة عن الحزب الاشتراكي في البرلمان الهولندي، تصميمها مواصلة مسيرتها في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة.

بدورها، استذكرت السفيرة سليمان المواقف المبدئية والشجاعة التي اتخذتها وعبرت عنها كارابولوت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا خلال الأعوام السابقة تحت قبة البرلمان الهولندي.

وأعربت عن شكرها للنائب كارابولوت باسم الشعب الفلسطيني على ما قدمته من جهود وما اتخذته من مواقف تعبر جميعها عن دعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية، كقضية حق وعدالة تستحق كل جهد وتأييد.

وقدمت السفيرة سليمان للنائب كارابولوت ثوب مطرز بالتراث الفلسطيني، كهدية فلسطينية تذكارية من الشعب الفلسطيني لصديقة فلسطين في هولندا.