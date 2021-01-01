الاحتلال يسلم جثمان الشهيد نوفل الى ذويه بعد احتجازه منذ فبراير الماضي

رام الله /سما/

سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد خالد نوفل، من بلدة رأس كركر غرب رام الله، وذلك على حاجز نعلين العسكري، و ذلك بعد احتجازه منذ شهر فبراير الماضي.

و استشهد نوفل في الخامس من فبراير الماضي،برصاص مستوطنين أطلقوا النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.

ونقل جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لمعاينته، على أن يشيع إلى مثواه الأخير غدا السبت بعد صلاة الظهر، في مسقط رأسه قرية راس كركر.

يشار إلى أن الشهيد خالد نوفل كان يعمل موظفا في وزارة المالية، وهو متزوج وأب لطفل (4 أعوام).