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دحلان ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26 مارس 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج



أبوظبي/سما/

نعى القيادي محمد دحلان، ضحايا حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، داعيا الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكتب دحلان، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "بأسى بالغ تلقينا أنباء الحادث الأليم إثر اصطدام قطارين وخسارة هذا العدد الكبير من الضحايا من أبناء شعبنا المصري المجيد، ونحن على يقين بأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستجتاز هذه المحنة الإنسانية وستحدد الأسباب والمسببين بسرعة فائقة، قلوبنا مع مصر ودعاء صادق أن يلهم الله ذوي الضحايا الصبر والسلوان".

بأسى بالغ تلقينا أنباء الحادث الأليم أثر اصطدام قطارين وخسارة هذا العدد الكبير من ضحايا أبناء شعبنا المصري المجيد، ونحن...

Posted by ‎Mohammad Dahlan محمد دحلان‎ on Friday, March 26, 2021
#محمد دحلان #حادث قطاري سوهاج #مصر

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