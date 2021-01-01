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بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت

الجمعة 26 مارس 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت



غزة /سما/

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

وتعمل فلسطين بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن هناك أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي، بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

وتوقيت فلسطين الصيفي هو التوقيت المستخدم في فلسطين، خلال عدة أشهر من كل سنة، تتم إعادة ضبط الساعات بتقديم عقارب الساعة ستين دقيقة فقط. وهذا يؤدي إلى إرباك نظام الحياة عند بدايته في فصل الربيع، وحين انتهائه في موسم الخريف.

#التوقيت الصيفي #التوقيت الصيفي في فلسطين #فلسطين

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