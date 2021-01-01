النخالة يهاتف زوجة عمر البرغوثي معزيًا بوفاته

غزة /سما/

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الجمعة، أم عاصف البرغوثي، معزيًا بوفاة زوجها عمر البرغوثي، الذي وافته المنية أمس الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد النخالة خلال الاتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد البرغوثي ودوره الوطني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

والبرغوثي هو أحد أبرز قيادات حركة حماس في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وهو شقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي، ووالد الاستشهادي صالح، والأسير عاصم المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وأمضى الفقيد البرغوثي ثلاثين عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال.