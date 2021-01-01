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الرئيس عباس يعزي نظيره المصري بضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج

الجمعة 26 مارس 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي نظيره المصري بضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج



رام الله/سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث التصادم المؤسف بين قطارين في محطة سكك حديد محافظة سوهاج.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية".

وعبر سيادته عن تعازيه القلبية الحارة لنظيره المصري، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار.

#الرئيس عباس #عبد الفتاح السيسي

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