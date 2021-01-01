الاتحاد الأوروبي يضغط على أسترازينيكا لتسلم كامل الجرعات المتأخرة

بروكسل /سما/

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي من جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المصنّعة على الأراضي الأوروبية إلى خارج الاتّحاد قبل أن يتسلّم الأخير كامل الكميات المتأخّرة من هذا اللقاح.

ونقلت العديد من وسائل اعلام بريطانية اليوم الجمعة تصريحات دير لايين خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس، حيث انطلقت قمة أوروبية التي طغت عليها أزمة تأخّر وصول اللّقاحات إلى دول الاتحاد، التي شددت فيها " أنّه يتعيّن على الشركة أولا، وقبل كل شيء، أن تعوض عن تأخيرها، وأن تحترم العقد الذي أبرمته مع الدول الأوروبية الأعضاء، قبل أن تتمكن من المشاركة مرة أخرى في تصدير اللقاحات".