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الاردن: 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26 مارس 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

اعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم تسجيل 97 وفاة و6444 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (577,734) والوفيات إلى (6374) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.78%)، مقارنة مع (18.06%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (40,836) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,705,121) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4144) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (468,037) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (103,323) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (448) حالة، فيما غادرت (392) حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3382) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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