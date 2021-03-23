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أول منزل افتراضي على سطح المريخ يُباع بأكثر من 500 ألف دولار!..شاهد

الجمعة 26 مارس 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول منزل افتراضي على سطح المريخ يُباع بأكثر من 500 ألف دولار!..شاهد



وكالات

لم يخط ُ البشر على سطح المريخ بعد، ولكن مسكنا مستقبليا على الكوكب الأحمر جرى بيعه مؤخرا بأكثر من 500 ألف دولار.

وبيع Mars House، أول منزل رقمي في العالم NFT (رمز غير قابل للاستبدال)، حيث أُرسل الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى Metaverse الخاص بالمشتري، من قبل المبدعة كيرستن كيم، التي قالت إنها صممته خلال جائحة فيروس كورونا "لخلق جو علاجي باستخدام فلسفة Digital Zen الخاصة بها".


ويأتي Mars House مفروشا بأشياء مصنوعة من الزجاج والنسيج المقسّى، ويضم منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم، بالإضافة إلى مسبح لا متناهٍ متدفق.


ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل على الكوكب الأحمر، ما يوفر للسكان مناظر خلابة للمناظر الطبيعية على كوكب المريخ.

ويشبه NFTs العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum، من حيث أنه قائم على شبكات blockchain - دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي الذي يسجل معاملات الأصول الرقمية.

ولكن على عكس العملات المشفرة التقليدية، فإن NFTs غير قابلة للاستبدال، ما يعني أنه لا يمكن استبدال أحدها بآخر. ويوجد لدى الأصول الرقمية قيمة، يمكن أن تمثل عناصر بما في ذلك الصور الثابتة وصور GIF ومقاطع الفيديو والموسيقى والمزيد.

وتلقى المشتري ملفات ثلاثية الأبعاد لتحميلها إلى Metaverse، وهي "مساحة مشتركة افتراضية جماعية".

ويمكن للمستخدمين شراء قطع أرض افتراضية لإنشاء أعمال تجارية ومنازل رقمية.


وقالت كيم: "يجب على الجميع تثبيت جدار LED في منزلهم من أجل فن NFT. هذا هو المستقبل، ويوضح Mars House جمالية هذا الاحتمال".

المصدر: ديلي ميل

#سطح المريخ #الهيكل الرقمي الافتراضي #مارس هاوس

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