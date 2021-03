أول منزل افتراضي على سطح المريخ يُباع بأكثر من 500 ألف دولار!..شاهد

لم يخط ُ البشر على سطح المريخ بعد، ولكن مسكنا مستقبليا على الكوكب الأحمر جرى بيعه مؤخرا بأكثر من 500 ألف دولار.

وبيع Mars House، أول منزل رقمي في العالم NFT (رمز غير قابل للاستبدال)، حيث أُرسل الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى Metaverse الخاص بالمشتري، من قبل المبدعة كيرستن كيم، التي قالت إنها صممته خلال جائحة فيروس كورونا "لخلق جو علاجي باستخدام فلسفة Digital Zen الخاصة بها".

Mars House, First Digital Home to be Sold on the NFT Marketplace https://t.co/G4BJ7N3rOj