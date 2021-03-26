الدفاع السعودية تنشر فيديو تدمير سرب مسيرات اقتحم سماء المملكة

الرياض/سما/

نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـ18 طائرة.



وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.

فيديو | وزارة الدفاع تعرض لقطات لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية#الإخبارية pic.twitter.com/cP4RNuEosR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2021



وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة "أرامكو" النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.