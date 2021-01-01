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لاول مرة في تاريخها.. اسرائيل ستستضيف بطولة العالم للجودو

الجمعة 26 مارس 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة في تاريخها.. اسرائيل ستستضيف بطولة العالم للجودو



القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم انه تم تبليغ اتحاد الجودو الاسرائيلي ان بطولة العالم للجودو في عام 2024 أو 2025 ، وفقا لاختيار اتحاد الجودو الاسرائيلي ستقام في مدينة تل ابيب وسط اسرائيل. 

وذكرت الصحيفة انه تم تبليغ الاتحاد الاسرائيلي مؤخرا عن الامر، لكنهم لا زالوا يناقشون ان كانوا سيستضيفون البطولة قبل فترة قصيرة من الالعاب الاولمبية في باريس عام 2024 او الانتظار للسنة التي تليها حتى يتيحوا لنجوم لعبة الجودو العالميين المشاركة في البطولة، التي ستقام على ما يبدو في "يد الياهو" بتل ابيب وستبدأ من خلالها الرحلة نحو الالعاب الاولمبية في لوس انجلس 2028. 

في عام 2023 سيتم اجراء البطولة في قطر، وذكرت الصحيفة ان هذا يهدف بانه في العام الذي يليه ان تصل البطولة الى اسرائيل من اجل الاحتفال بالتعاون بين الدول من خلال مشاركة متبادلة لرياضيين اسرائيليين وقطريين في مسابقات بكلا البلدين. ولا مرة استضافت اسرائيل اية بطولة عالمية لرياضة الجودو، ويدور الحديث عن الحدث الرياضي الاولمبي الارقى الذي تستضيفه اسرائيل منذ اقامتها. 

#اسرائيل #اتحاد الجودو الاسرائيلي #بطولة العالم للجودو

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