اسرائيل:لابيد وليبرمان يجتمعان ويناقشان "الامكانيات لتشكيل حكومة"

القدس المحتلة /سما/

على خلفية الاتصالات للحصول على 61 توصية للرئيس الاسرائيلي، اجتمع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان صباح اليوم الجمعة ووفقا للبيان الصادر عنهما فانهما"تباحثا الامكانيات لتشكيل حكومة" و"اتفقا على الاجتماع مجددا قريبا".

وفي سياق متصل هاجم رئيس حزب "تكفا حداشا" غدعون ساعر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وكتب في تغريدة :"للمرة الرابعة خلال عامين يفشل نتنياهو ولا ينجح بالحصول على اغلبية برلمانية من 61 عضوا. بدون نتنياهو- يمكننا اقامة حكومة مستقرة بسهولة وبسرعة".

واضاف ساعر :"ان كانت اسرائيل مهمة لنتنياهو أكثر من استمراره في الحكم، يجب عليه ان يستخلص العبر الوطنية المطلوبة. اطالب نتنياهو: تحرك جانبا، حرر اسرائيل- واسمح لها بالمضي قدما".

واعلن امس عن النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية وحصلت الكتلة المؤيدة لنتنياهو مع "يمينا" على 59 عضوا، في المقابل الكتلة التي تطالب بتغييره حصلت على 61 مقعدا، في حال انضمت "القائمة الموحدة" اليها.

ويسعى لابيد بجمع عدد كاف من التوصيات التي تسمح له بالسيطرة على الكنيست وان يصبح رئيس "اللجنة المنظمة" وذلك بهدف ازاحة الرئيس الحالي واختيار رئيس جديد، وبعد ذلك تشريع قانون يمنع نتنياهو من الترشح لرئاسة الحكومة، وهو امر اعلن ليبرمان امس انه يسعى اليه ايضا.