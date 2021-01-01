مجدلاني: فلسطين ترحب بأي دور سياسي للصين لتحقيق الاستقرار في المنطقة

رام الله /سما/

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، بمبادرة الخارجية الصينية التي طرحها مستشار الدولة وزير الخارجية الصينية وانغ يي، بأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق "حل الدولتين" يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط، وإن بلاده تدعم جهود الوساطة الحثيثة للمجتمع الدولي بغية تحقيق هذا الهدف.

وتابع د.مجدلاني أن تأكيد الصين ايضا على عقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك حرصها على دفع مراجعة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي أثناء رئاسته للمجلس في شهر مايو القادم، بما يجدد التأكيد على "حل الدولتين"، خطوة مهمة يمكن البناء عليها لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف د.مجدلاني الصين تعد لاعبا دوليا مهما ويزداد دورها أهمية إقليميا ودوليا، وتستطيع انطلاقا من ذلك أن تلعب دورا أكثر توازانا وانحيازا في دفع عملية السلام.

وأضاف د.مجدلاني نرحب بأي دور سياسي للصين في رعاية عملية السلام، وللصين دورها في القرار الدولي باعتبار أن أحد أهم مبادئ الصين هو التعايش السلمي، ورفض الاحتكار والاحتلال والهيمنة.

