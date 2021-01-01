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أول دولة عربية تعزي مصر في حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26 مارس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة عربية تعزي مصر في حادث تصادم قطاري سوهاج



القاهرة/سما/

قدم الأردن العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".



وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من مختلف التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وفي أول تصريح له تعليقا على حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج في صعيد مصر، الذي وقع اليوم الجمعة، توعد وزير النقل المصري كامل الوزير بحساب عسير للمتسببين في وقوعه.
وقال الوزير، في تصريحات لموقع "الوطن"، إنه "سيتم الإعلان عن كل الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع الحادث".

وأكد أنه "لن يتنازل عن محاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع حادث تصادم القطارين في سوهاج".

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