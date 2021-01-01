  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: القبض على شخص محكوم غيابيًا بالسجن 10 سنوات

الجمعة 26 مارس 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: القبض على شخص محكوم غيابيًا بالسجن 10 سنوات



رام الله /سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على شخص في بيتونيا غرب مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية، فارٍ من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابيًا بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها: "بعد إجراءات البحث والتحري تمكّنت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة، من القبض على شخص من سكان المحافظة، فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابي من شهر كانون الثاني من العام الجاري بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات".

وأوضحت الشرطة أنّه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستتسلم 125 ألف جرعة ضد كورونا الأسبوع المقبل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

وزارة الصحة : 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف

ائتلاف

بعد فرز 99.7 % من الأصوات.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

يديعوت: كوخافي يسعى لتشريع الاعدام الميداني..

اعلان سما رسائل