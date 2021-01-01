رام الله: القبض على شخص محكوم غيابيًا بالسجن 10 سنوات

رام الله /سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على شخص في بيتونيا غرب مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية، فارٍ من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابيًا بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها: "بعد إجراءات البحث والتحري تمكّنت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة، من القبض على شخص من سكان المحافظة، فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابي من شهر كانون الثاني من العام الجاري بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات".

وأوضحت الشرطة أنّه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.