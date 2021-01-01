رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات يهاتف اشتية بعد إقالة القدوة

رام الله /سما/

هاتف رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات عمرو موسى، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتة، وذلك بعد أيام قليلة من قرار للرئيس محمود عباس، يقضي بإقالة ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، على خلفية تشكيله للمتلقى الوطني الديمقراطي.

وأعرب اشتية خلال الاتصال عن حرصه على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، مشددًا على اهتمامه باستمرار عمل المؤسسة للقيام بدورها ومهامها.

واستحضر حرص الرئيس محمود عباس على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، وتوفير كل متطلباتها واحتياجاتها بما يحافظ على الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها بمرسوم رئاسي والمتمثلة بإرث الشهيد الخالد ياسر عرفات وتكريما لسيرته ومسيرته المشرقة وللإبقاء على جذوة النضال متقدة في نفوس الأجيال القادمة.