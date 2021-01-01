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بيت لحم: القوة الأمنية المشتركة تنظم جولات مركزة للتأكيد على الإغلاق

الجمعة 26 مارس 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: القوة الأمنية المشتركة تنظم جولات مركزة للتأكيد على الإغلاق



بيت لحم /سما/

نظمت القوة الأمنية الفلسطينية المكونة من مختلف الأجهزة الأمنية في بيت لحم صباح اليوم الجمعة، جولات أمنية مركزة للتأكيد على الاغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة الفلسطينية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وجالت الدوريات المختلفة شوارع بيت لحم ومحيطها وتجولت في الأسواق والمحال التجارية، وإغلاق المحال غير الملتزمة بالإغلاق، ويشمل الإغلاق كافة المتاجر والمصالح التجارية باستثناء الأفران والصيدليات.

وأفادت مصادر رسمية بأنه سيتم فرض عقوبات على كل التجار الذين يقدمون على خرق القرار وعدم الالتزام به.

#القوة الأمنية الفلسطينية #بيت لحم #الاجهزة الامنية

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