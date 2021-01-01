ليبرمان يقترح مشروع قانون لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، قدم اليوم الخميس خطته لمنع إجراء جولة أخرى من الانتخابات، وتشمل اقتراح مشروع قانون يمنع عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، كذلك اتهام نتنياهو بارتكاب ثلاث جرائم (الرشوة والاحتيال وانتهاك القانون).



وكتب ليبرمان على صفحته بموقع "تويتر": "أنا ملتزم بفعل كل شيء لمنع المزيد من الانتخابات. الخطوة الأولى هي من خلال مشروع القانون الذي سيمنع عضو كنيست مقدمٌ ضده لائحة اتهام من أن يكون مرشحًا لرئاسة الحكومة".



يُشار إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان، حصل على 7 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة الخامسة والعشرين.