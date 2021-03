مشاهدمروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجمعة 26 مارس/آذار 2021 فيديو صادم وثق حالة الرعب والخوف التي عاشها مواطنون مصريون بعد اصطدام قطارين بمدينة سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة والذي أوقع قتلى ومصابين.

الفيديو الذي تم تداوله يُظهر مواطنين وهم تحت القطار بعد اصطدامه فيما بدت إمرأة أربعينية وهي تطلب المساعدة والنجدة لإخراجها من القطار المحطم قائلة: "خرجني يا ابني، أروح فين؟".

فيما تعالت أصوات المصابين الذين عَلِقوا داخل القطار مطالبين المساعدة من أجل النجاة والفرار من مصير الموت، إذ استنجد شاب تغطيه الدماء من حوله لمساعدته في الخروج من تحت الأسوار الحديدية، بينما تطايرت أصوات الاستغاثة من قبل شاب غطته الأتربة.



أما مصور الفيديو فاستنجد بالمسؤولين وهو يتساءل أين المسؤولون وقال: "تعالوا طلعونا مش عارفين نطلع، شاركوا البوست".

ويأتي هذا بعد الحادث الأليم الذي وقع بمدينة سوهاج جنوب القاهرة حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية الجمعة 26 مارس/آذار 2021 نقلاً عن مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

وذكر مصدر طبي مصري أن السلطات أعلنت حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات سوهاج لاستقبال المصابين والوفيات، فيما قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إنه أمر بالتحفظ على سائقَي قطارَي طهطا بمحافظة سوهاج.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5