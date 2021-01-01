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أول تعليق من السيسي على حادث تصادم القطارين في سوهاج

الجمعة 26 مارس 2021 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من السيسي على حادث تصادم القطارين في سوهاج



القاهرة/سما/

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ما وصفه "بالحادث الأليم"، لاصطدام قطارين في محافظة سوهاج في صعيد مصر.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم،لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

وأضاف: "لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم".

وختم قائلا: "أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

ووقع تصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وذكر شهود عيان أن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين، في حصيلة أولية للحادث

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