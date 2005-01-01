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جدل بعد بكاء فنان مشهور بسبب "مساعدته" لمحمد رمضان ورفض "نمبر وان" مساعدته

الجمعة 26 مارس 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل بعد بكاء فنان مشهور بسبب "مساعدته" لمحمد رمضان ورفض "نمبر وان" مساعدته



القاهرة/سما/

أثار الفنان المصري رضا إدريس، الجدل بعدما بكى بحرارة خلال حديثه عن "مساعدته" للفنان محمد رمضان في بدايته الفنية، في حين أن "رمضان لا يسأل عنه ولا يساعده في منحه أدوارا في أعماله".


وأوضح رضا إدريس خلال استضافته على قناة "أوربت" أنه هو من ساعد محمد رمضان وقدمه للفنان سعيد صالح لكي يكون أحد أبطال مسرحيته التي كانت تعرض عام 2005 وهي مسرحية "قاعدين ليه".

وكشف مصدر شارك في العمل المسرحي لصحيفة "الوطن" كواليس تلك القصة قائلا: "ما قاله رضا إدريس منقوصا، كما أنه لم يقل الحقيقة الكاملة، رضا إدريس لم يكن هو الذي قدم محمد رمضان لسعيد صالح، ولكن أحد المشاركين في العمل المسرحي، كما أنه لم يرحب بمحمد رمضان مثلما قال في مقابلته التلفزيونية بل كان أشد الساخرين منه".



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وأضاف: "رمضان بعد انضمامه للعمل المسرحي زادت فقرته على المسرح من 5 دقائق إلى ما يقرب من 20 دقيقة بموافقة الفنان سعيد صالح، وهو أمر أغضب رضا إدريس كثيرا، نظرا لأن رضا هو صاحب المشهد التالي عقب خروج رمضان ويريد أن ينهيه سريعا لكي يذهب لاستكمال أعماله الفنية الأخرى في مسرح آخر".

وتابع: "رضا كان دوما ما يسخر ويعاتب رمضان، ويقول له خلص بسرعة يا رمضان أنا عندي أمراض منها النقرس، ومش هقعد مستنيك كتير، أنا رضا إدريس يابني، المسرح ده قايم عليا أنا وسعيد صالح".

وأوضح: "محمد رمضان كان يتأثر كثيرا بتلك الكلمات في بدايته، وكان يخشى أن يشكو رضا إدريس لسعيد صالح حتى لا تحدث له مشاكل على إثرها يتم استبعاده من العمل المسرحي، وكان الوحيد الذي كان متابعا لتلك الواقعة وعلى علم بها ويحمس محمد رمضان الفنان الراحل هشام سالم، الذي رحل عن دنيانا عام 2008 وكان دوما ما يقول لرمضان (ولا يهمك من كلام رضا وأنت ربنا هيكرمك عشان موهوب)".

#مصر #محمد رمضان #رضا ادريس #بكاء رضا ادريس
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