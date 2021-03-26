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مصر:تصادم قطارين في سوهاج ومصرع 32 مواطن واصابة 66 ..فيديو

الجمعة 26 مارس 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر:تصادم قطارين في سوهاج ومصرع 32 مواطن واصابة 66 ..فيديو



القاهرة/سما/

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يظهر اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين وسقوط عدد من الضحايا.

#حادث #اصطدام #قطارين وخروج ٣ عربات عن القضبان في #سوهاج
لا حول ولا قوة الا بالله#قطار#مصر#حادث_سوهاج#حادث_تصادم pic.twitter.com/e9gGzSavNY

— Mohamed Elbouhy (@elbouhy_mohamed) March 26, 2021


وأظهر الفيديو خروج عدد من عربات القطار عن مسارها، بالإضافة إلى وجود عدد من الضحايا على الأرض، في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

وكان مصدر بهيئة الإسعاف في مصر، قد أكد اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.


وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجار اتخاذ اللازم.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

#مصر #حادث قطارين #سوهاج #تصادم قطارين

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