صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" اتخذت قراراً بعدم التدخل بالانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن طال كالمان - رئيس الشعبة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، قوله: "فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، هذا حدث نتابعه عن كثب".

وأضافت: "لقد قررت "إسرائيل" أنها لن تتدخل في انتخابات السلطة الفلسطينية، لكننا قلقون بالتأكيد من إمكانية ازدياد قوة حمـاس في الضفة الغربية".



وتابعت الصحيفة: "الرسالة التي نقلناها إلى كل شخص نتحدث إليه، وكذلك إلى السلطة نفسها، بأن هذه خطوة مجازفة وهذا طريق خطير للغاية - إن تقوية حماس في الضفة سيشكل ضربة خطيرة للمصالح "الإسرائيلية" وكذلك للأمن "الإسرائيلي"