  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة : 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف

الجمعة 26 مارس 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، ضواحي القدس 2، الخليل 4، جنين 1، نابلس 3، رام الله والبيرة 2، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 21، قلقيلية 59، طولكرم 45، ضواحي القدس 28، الخليل 206، جنين 163، سلفيت 43، نابلس 84، بيت لحم 80، رام الله والبيرة 153، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 617".

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، قلقيلية 62، طولكرم 166، ضواحي القدس 78، الخليل 373، جنين 167، سلفيت 55، نابلس 309، بيت لحم 0، رام الله والبيرة 311، أريحا والأغوار 9، قطاع غزة 80".

ولفتت إلى وجود 205 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 33554، بينهم 6045 تلقوا الجرعتين من اللقاح، فيما بلغ مجموع الجرعات لجميع المطعمين حتى صباح اليوم 39599 جرعة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

الأخبار الرئيسية

ائتلاف

بعد فرز 99.7 % من الأصوات.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

يديعوت: كوخافي يسعى لتشريع الاعدام الميداني..

الصين

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

اعلان سما رسائل