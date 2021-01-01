الإعلام الاسرائيلي يعقب على حادثة سفينة قناة السويس

القدس المحتلة/سما/

عقبت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، على حادثة إغلاق سفينة لقناة السويس، واصفةً إياها بـ"الحدث المذهل".

وقالت قناة "كان" العبرية: "برغم كل التكنلوجيا الفائقة في العالم، إلا أنّهم يفشلون في تحركيها".

يُذكر أنّ هيئة قناة السويس، أعلنت يوم أمس بتعليق حركة الملاحة مؤقتًا حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة "إم في إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متر، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي جنحت خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة.





و من جهتها، ذكرت مصادر بقطاع الشحن، يوم أمس، أنّ توقف حركة المرور بقناة السويس، يؤدي إلى تفاقم مشكلات خطوط النقل البحري التي تواجه بالفعل اضطراباً وتأخيرات في توريد السلع للمستهلكين.