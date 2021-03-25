اصابة هند صبري بكورونا وترد على هجوم كبير تعرضت له

القاهرة /سما/

أعلنت الفنانة هند صبري، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هند صبري عبر حسابها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنها معزولة وملتزمة الحجر المنزلي.



وأوضحت "صباح الخير، في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي، إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير، ربنا يلطف بالجميع".

وخلال المنشور الذي أعلنت فيه إصابتها بكورونا، ردت هند صبري، على الانتقادات التي طالتها بعد إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، لا سيّما بعدما أعلنت عبر "إنستغرام" عن الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل.

وسيتم خلالها، نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، من بينها 18 لملوك وأربع ملكات، على أن يتم التحرك متزامنا مع 21 طلقة تحيّة لفراعنة مصر العظام.

وأوضحت: "استيقظت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم"، من اجتهد و قرّر أني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز أن حدثاً بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية أبّا عن جد؟".

صباح الخير .. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و اعود للتصوير .... Posted by ‎هند صبري - Hend Sabry‎ on Thursday, March 25, 2021



وأضافت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه، وأكررها: فخورة أني أشارك بجزء صغير جدا إلى جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي بهذه المشاركة. إلّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته و فكره الضيّق.

مصر أكبر من كده بكتير .نقطة".