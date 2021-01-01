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المطران عطا الله حنا : نتمنى ان تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة الى وصول وجوه ودماء شابة

الجمعة 26 مارس 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران عطا الله حنا : نتمنى ان تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة الى وصول وجوه ودماء شابة



القدس المحتلة/سما/

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات التشريعية القادمة ،ف "إننا نحث ابنائنا على ان يشاركوا في هذه الانتخابات فهذا حدث ديمقراطي ويجب ان يعبر كل فلسطيني عن رأيه بحرية كاملة .


و أضاف "تمنياتنا هي ان تؤدي هذه الانتخابات الى افضل النتائج ، فنحن بحاجة الى وجوه ودماء جديدة كما اننا بحاجة الى اصلاحات وتغييرات جذرية .



ودعا ابناء الشعب الفلسطيني  لكي يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويقوموا بواجبهم الانتخابي واختيار الشخصيات النقية الوطنية المتحلية بالصدق والاستقامة ناهيك عن رغبتنا في وصول وجوه شابة ودماء جديدة لهذا المجلس .


وأشار الى أن الكنيسة لايمكن ان تكون جزءا من اي ترويج اعلامي او دعاية انتخابية وان كانت تربطها علاقات طيبة مع الجميع وتتواصل مع كل الاحباء والاعزاء من كل الفصائل انطلاقا من حرصها على المصلحة والوحدة الوطنية وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لكي يكون قويا في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تعصف بنا .


وتمنى أن يكون ان المجلس التشريعي الجديد ان يكون جديدا بالفعل ومع احترامنا للكبار الذين كانوا وسيبقون كبارا ولهم احترامهم ومكانتهم الا ان فلسطين تحتاج اليوم الى شبابها والى دماء جديدة ووجوه جديدة تقود المرحلة القادمة الى ما هو افضل والى ما هو احسن.

#المطران عطا الله حنا #الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية #القدس

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