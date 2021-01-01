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مصر: " شهريار الصعيد" تزوج 30 مرة ويكشف عن طريقة تعامله مع زوجاته (فيديو)

الجمعة 26 مارس 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: " شهريار الصعيد" تزوج 30 مرة ويكشف عن طريقة تعامله مع زوجاته (فيديو)



القاهرة/سما/

أكد المواطن المصري، ربيع أبوسنه الملقب بـ"شهريار الصعيد" في بلده، أنه تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30 وأن لديه 33 من الأبناء و42 حفيدا وزوجته الأخيرة حامل في شهرها الثالث.


وأضاف أبوسنه خلال لقائه مع برنامج "حكاية كل باب" للإعلامية سما أحمد على قناة "الشمس"، أنه "يقسم الأسبوع على زوجاته الأربع، حيث يذهب إلى واحدة منهن يوم ويرتاح يوم"، منوها بأن "جيرانه يحسدونه على تعامله مع زوجاته".

وكشف ربيع أنه يعاقب زوجاته إذا حدث خلاف بينهما وهو في الخارج، مرددا: "السيئة بتعم".

وأوضح أنه كلما تزوج واحدة جديدة يأمر زوجاته أن "يحضروا الحمام والفطير لزوم الصباحية والعروسة الجديدة".


وكان المواطن المصري، أبو سنة، قال لجريدة "اليوم السابع" المصرية في وقت سابق: "أنا لم أكن أفكر يوما أننى سوف أتزوج كل ذلك العدد، لكن كل زوجة كانت لها ظروفها الخاصة بها، ولها حكاية مختلفة عن الأخرى، وكذلك أيضا حتى في الطلاق كل واحدة طلقتها لها حكاية أيضا مختلفة".

#مصر #الصعيد #شهريار الصعيد #ربيع ابو سنة

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