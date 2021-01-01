بدء تشييع جثمان القياديين في حماس عمر البرغوثي وعدنان أبو تبانة..صور

رام الله/سما/

بدأت صباح اليوم الجمعة، في محافظتي رام الله والخليل، مراسم تشييع جثماني القياديين في حركة "حماس" عمر البرغوثي والدكتور عدنان أبو تبانة، واللذان توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

ويشارك في التشييع المئات من أهالي مدينة كوبر مسقط القائد عمر البرغوثي "أبو عاصف، ومحافظة الخليل حيث يسكن القائد في الحركة الكتور عدنان أبو تبانة.

وأعلن المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان شمال رام الله وفاة الشيخ أبو عاصف بعد أسابيع من معاناته مع فيروس كورونا.



والشيخ القائد عمر البرغوثي هو أسير محرر أمضى أكثر من ٣٥ عاما في سجون الاحتلال، وتحرر قبل أشهر قليلة من آخر مرات اعتقاله؛ وتعرض قبل إصابته بالفيروس للاستدعاء على يد مخابرات الاحتلال التي هددته من الترشح للانتخابات القادمة، وهو والد الشهيد المحتجز جثمانه صالح؛ ووالد الأسير عاصم المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات، واللذين تم هدم منزليهما قبل عامين، وشقيق عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير القائد نائل البرغوثي.

ويعتبر الشيخ من أبرز القامات الوطنية في فلسطين؛ وله حضور شعبي من مختلف الأطياف والفئات، كما كان رجل إصلاح ووجها اجتماعيا محبوبا لكل من عرفه.

























