سبب وفاة راتب العوضات لاعب الفيصلي والمنتخب الأردني

عمان / سما

أعلنت مصادر أردنية رسمية، يوم الجمعة، عن وفاة الكابتن راتب العوضات نجم فريق الفيصلي والمنتخب الأردني لكرة القدم.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة راتب العوضات جاء بعد معاناة طويلة الفترة المنصرمة مع المرض، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل قليل.

وغادر العوضات في الأول من يناير العام الجاري إلى خارج المملكة؛ من أجل استكمال علاجه إثر سوء حالته الصحية.

يشار إلى أن العوضات سبق وان مثل الفيصلي والمنتخب الوطني كلاعب وأشرف على تدريب عدد من الأندية أهمها الفيصلي.

ورفع الأطباء تقريرًا إلى الديوان الملكي حول الحالة الصحية للكابتن العويضات حيث تم النظر في إمكانيه سفره للعلاج خارج الأردن والموافقة على ذلك.

وعلى الرغم من توفر العلاج في مستشفى الحسين بالأردن من أجل علاج مرضى السرطان، إلا أن الجهات الرسمية رأت أن هناك إمكانية لعلاجه وشفائه بالخارج.

وحظي راتب العوضات بدعم كبير من الأسرة الرياضية الأردنية خلال معاناته مع مرض السرطان، إذ أبدى الكثيرون عن إسنادهم له في هذه المعركة المرضية.