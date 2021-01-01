  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سبب وفاة راتب العوضات لاعب الفيصلي والمنتخب الأردني

الجمعة 26 مارس 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة راتب العوضات لاعب الفيصلي والمنتخب الأردني



عمان / سما

أعلنت مصادر أردنية رسمية، يوم الجمعة، عن وفاة الكابتن راتب العوضات نجم فريق الفيصلي والمنتخب الأردني لكرة القدم.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة راتب العوضات جاء بعد معاناة طويلة الفترة المنصرمة مع المرض، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل قليل.

وغادر العوضات في الأول من يناير العام الجاري إلى خارج المملكة؛ من أجل استكمال علاجه إثر سوء حالته الصحية.

يشار إلى أن العوضات سبق وان مثل الفيصلي والمنتخب الوطني كلاعب وأشرف على تدريب عدد من الأندية أهمها الفيصلي.

ورفع الأطباء تقريرًا إلى الديوان الملكي حول الحالة الصحية للكابتن العويضات حيث تم النظر في إمكانيه سفره للعلاج خارج الأردن والموافقة على ذلك.

وعلى الرغم من توفر العلاج في مستشفى الحسين بالأردن من أجل علاج مرضى السرطان، إلا أن الجهات الرسمية رأت أن هناك إمكانية لعلاجه وشفائه بالخارج.

وحظي راتب العوضات بدعم كبير من الأسرة الرياضية الأردنية خلال معاناته مع مرض السرطان، إذ أبدى الكثيرون عن إسنادهم له في هذه المعركة المرضية.

#راتب العوضات #وفاة راتب العوضات #الكابتن راتب العوضات #الأردن

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

الأخبار الرئيسية

ائتلاف

بعد فرز 99.7 % من الأصوات صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

يديعوت: كوخافي يسعى لتشريع الاعدام الميداني..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

اعلان سما رسائل