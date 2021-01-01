  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وفاة مدرب الفيصلي السابق الذي رفض استكمال علاجه في اسرائيل

الجمعة 26 مارس 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مدرب الفيصلي السابق الذي رفض استكمال علاجه في اسرائيل



عمان /سما/

توفي لاعب المنتخب الأردني والنادي الفيصلي السابق راتب العوضات، الجمعة، بعد معاناة مع المرض.

وعاني المدير الفني لفريق الفيصلي، واللاعب السابق في المنتخب الأردني، راتب العوضات الراحل عن عمر ناهز الـ50 عاما، من مرض نادر، أجبره على الجلوس كثيرا في الفراش.

وفي مطلع العام رفض اللاعب العوضات، استكمال علاجه خارج البلاد، وتحديدا في إسرائيل، وذلك بحسب ما أعلنه شقيق اللاعب في بث مباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان العوضات قد حظي بموجة تعاطف كبيرة للغاية في الأردن، بعدما كشف عن معاناته في مواقع التواصل من المرض، وحاجته للعلاج في الخارج، شاكيا من مرضه ومعاناته وعدم قدرته على إكمال العلاج، نظرا للظروف المادية التي يعيشها، ما دفع إلى تحرك المسؤولين في الأردن لمساعدته.

يذكر أن راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع منتخب "النشامى"، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

#راتب العوضات #وفاة راتب العوضات #وفاة المدرب السابق للفيصلي #وفاة مدرب الفيصلي #اسرائيل #الاردن #عمان #سبب وفاة راتب العوضات #سبب وفاة مدرب الفيصلي السابق

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

الصين

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

اعلان سما رسائل