أبرز عناوين الصحف العبرية والفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، واغلاق الضفة ومعابر القطاع بسبب عيد الفصح اليهودي، والعودة للعمل بالتوقيت الصيفي، واستهداف السفينة التجارية الإسرائيلية في بحر العرب، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.



القناة 13 العبرية:

- الليلة تم العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في إسرائيل، حيث تم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

- الليلة تم فرض إغلاق بالضفة، ولمعابر غزة، بسبب عيد الفصح وسيستمر الإغلاق حتى يوم السبت 3/4/2021.



القناة 12 العبرية:

- بعد فرز كل الأصوات: لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، تعلن عن النتائج النهائية الانتخابات الكنيست الـ24.

- نتائج الانتخابات النهائية: تعادل بين المعسكرين، "نعم نتنياهو" و"لا نتنياهو"، و الموحدة "راعم" لسان الميزان.



قناة كان العبرية:

- تقارير فلسطينية: "قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة ثلاثة من قيادات حركة حماس في مدينة الخليل".

- مسؤول أمني إسرائيلي يرجح: الحرس الثوري الإيراني هو من هاجم السفينة التجارية الإسرائيلية بالأمس.



القناة 7 العبرية:

- الكورونا في الجيش الإسرائيلي: بلغ عدد المصابين بالكورونا 119 جنديا، وهناك 659 جنديا أخرين بالحجر الصحي.

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد الإصابات بالكورنا في البلاد الى 831,228 إصابة، والوفيات 6,164 حالة.



يديعوت:

- سفيرة إسرائيل في مصر أميرة اورون: السلام مع الرئيس السيسي أهم بكثير من شهر العسل مع دولة الإمارات.

- زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اجتمع مع زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي لتنسيق العمل المشترك بينهم.



يسرائيل هيوم:

- الجنرال المسؤول عن ملف إيران بالجيش الإسرائيلي: "لإسرائيل القدرة على تدمير للبرنامج النووي الإيراني".

- لأول مرة: إسرائيل سوف تستضيف البطولة الدولية للجود، في الدورة القادمة، والتي ستعقد بالعام 2024.



هآرتس:

- رئيس الوزراء نتنياهو، رفض مؤخرا طلبا لتزويد الأردن بالمياه، وذلك في أعقاب الأزمة الاخيرة بين البلدين.

- رفض نتنياهو لتزويد الأردن بالمياه، يعمق الأزمة بين البلدين، التي تبدو كأزمة شخصية بينه وبين الملك عبد الله.

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، إعلان واشنطن عن استئناف المساعدات لشعبنا.

كما عنونت الصحف دعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينساند، إسرائيل الى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، إضافة لإصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في سلفيت والخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنًا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ومواطنًا من المغير برام الله.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من المطران عطا االله حنا

_ مسؤول أممي دعا إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا.. واشنطن تعلن استئناف المساعدات لشعبنا

_ القى كلمة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب ورحب بالمساعدة الأميركية البالغة 15 مليون دولار.. اشتية يتلقى اتصالا من رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات عمرو موسى

_ لجنة أممية حثت إسرائيل على تسهيل توفير اللقاحات في الأراضي المحتلة..20 وفاة و2093 إصابة بـ "كورونا"

_ مبادرة صينية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. و"الخارجية" ترحب

_ اصابات في سلفيت والخضر والاحتلال يشن حملة اعتقالات في بيت كاحل

_ الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد خالد نوفل اليوم

_ الأسير وليد دقة من أراضي الـ48 يدخل عامه الـ36 في الأسر

_ عصابة "تدفيع الثمن" تعطب إطارات مركبات وتخط شعارات عنصرية في كفر قاسم

_ 550 منظمة في نداء للأمم المتحدة: الإدانة ليست كافية وتحقيق العدالة يتطلب إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

_ نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. عودة إلى المربع الأول

_ تشييع جثمان اللواء عزريل إلى مثواه الأخير

_ الفنان الروسي سيلوف يعلن مشاركته في معرض "فلسطين بعيون الرسامين الروس" لمناسبة الذكرى 73 للنكبة

الأيام:

_ إسرائيل تواجه مجددًا مأزق تشكيل حكومة.. حلفاء نتنياهو يرفضون أي دعم من "الاسلامية"

_ إدارة بايدن تستأنف المساعدات للفلسطينيين وتؤكد التمسك بتحقيق هدف حل الدولتين

_ "الأوقاف": خطبة وصلاة الجمعة اليوم ستكون في الساحات العامة

_ إشتية يرحب بالمساعدة الأميركية ويتلقى اتصالا من عمرو موسى

_ "كورونا": 20 وفاة ورصد 2093 إصابة جديدة بينها 554 في غزة و370 في محافظة الخليل

_ التماس لـ "العليا الاسرائيلية" لإلزام الاحتلال توفير لقاح "كورونا" للفلسطينيين

_ ثقب إطارات وخط عبارات عنصرية على عشرات السيارات في كفر قاسم

_ مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفلسطين ترحب

_ مبعوث الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور

_ إصابات في مواجهات عقب اقتحام سلفيت ومصادرة آليات بمنشأة صناعية في القدس

_ طاقم الدفاع في ملف الشهيد الحلاق يطالب بتقديم الشرطي القاتل للمحاكمة

_ غزة: مقتل صياد إثر خلاف وعائلته تتظاهر في دير البلح

القدس:

_ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية ومنصور عباس الحاسم للمعركة

_ مبادرة صينية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

_ الرجوب يكشف عن وثيقة سياسية "مقبولة دوليًا"

_ واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة "كوفيد19"

_ الاحتلال يغرق مركب صيد قبالة دير البلح وحملة اعتقالات واسعة في بيت كاحل

_ 20 وفاة و2093 إصابة جديدة بكورونا

_ مسؤول أممي يدعو لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور

_ الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد نوفل اليوم.