الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2982 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 80 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 61465 إصابة بينها 4830 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 56040 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 595 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 112.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 15782 شخصًا.