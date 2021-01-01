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في أول مؤتمر صحفي له... بايدن يتلعثم ويغش في إجاباته على الصحفيين... فيديو

الجمعة 26 مارس 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في أول مؤتمر صحفي له... بايدن يتلعثم ويغش في إجاباته على الصحفيين... فيديو



وكالات

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، صعوبة في الإجابة، كما لم يتمكن من ترتيب وإنهاء أفكاره بشكل سليم، وفي بعض الأحيان كان يتجاهل ببساطة أسئلة الصحفيين.

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، تحول المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحراج له، على الرغم من أنه تم الإعداد له بدقة.

ورصدت الكاميرات أن لدى بايدن "ورقة للغش" تحتوي على صور للصحفيين والأسئلة التي قد يطرحونها. ولكن حتى بمثل هذه المساعدة، أجاب بصعوبة، ولم يتمكن من ترتيب أفكاره وإنهاء حديثه بشكل سليم، وأحيانا تلعثم لبضع ثوان.

ومثال على ذلك في إجابته عن أحد الأسئلة: "أفضل طريقة لفعل شيء ما... مثل... حسنا، حسنا".

والأن تشير وسائل الإعلام العالمية إلى أنه أصبح من الواضح سبب انعقاد المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الولايات المتحدة في اليوم الـ 65 فقط بعد تنصيبه، ولماذا يحاول بايدن تجنب التواصل مع الصحفيين.

واتهمته وسائل الإعلام بالتحيز، لأنه لم يمنح فرصة لطرح سؤال على مراسل شبكة "فوكس نيوز" المقرب من الحزب الجمهوري، كما لم تكن هناك مواضيع حادة، خاصة وأن أحدا لم يسأله عن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل معه علانية.

وكانت أهم تصريحات بايدن هي وصف الإصابة بفيروس كورونا بالمشكلة الرئيسية للولايات المتحدة، ووعد بأنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة الرائدة في العالم وأعلن أنه مستعد للترشح لولاية ثانية في عام 2024، والتي حينها سيبلغ من العمر 82 عاما.

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