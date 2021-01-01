  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط 400 فرش حشيش و2100 حبة مخدرة في رفح

الجمعة 26 مارس 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 400 فرش حشيش و2100 حبة مخدرة في رفح



غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، كميةً كبيرة من الحشيش والمخدرات.

وقالمدير دائرة مكافحة المخدرات برفح المقدم موسى ظهير إنه خلال مهمة نوعية تم ضبط 400 فرش حشيش، وألفي حبة مخدرة من نوع روتانا، و100 حبة مخدرة من نوع ترامادول.

وأضاف المقدم "ظهير" أن قوة مكافحة المخدرات برفح، وبالاشتراك مع التحقيق المركزي ودائرة المعابر، وبإسناد من فرع غزة وقوات التدخل وحفظ النظام، تمكنت من ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة تفتيشية لمنزل المدعو (أ، د) برفح.

وأوضح أن مهمة التفتيش استمرت خلال ساعات الليلة الماضية، لافتاً إلى أنه تمت إحالة المذكور، وكافة المضبوطات، وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

الأخبار الرئيسية

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصين

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

اعلان سما رسائل