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جيش الاحتلال يعتقل 3 قيادات بارزة من حركة حماس بالضفة

الجمعة 26 مارس 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل 3 قيادات بارزة من حركة حماس بالضفة



رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 قياديين بارزين بحركة حماس، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم نائب ووزير سابقان، بعد اقتحام منازلهم.

واعتقلت قوات من جيش الاحتلال، القيادي والنائب السابق في المجلس التشريعي، حاتم قفيشة (58عاما)، من منزله في مدينة الخليل.

واعتقلت القوات وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس في عام 2006، عيسى الجعبري (55 عاما).

وفي الخليل كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في الحركة، مازن النتشة (49 عاما).

وسبق أن اعتقل جيش الاحتلال، القيادات الثلاثة، عدة مرات.

ومؤخرا، عبرت أوساط من الحركة، عن قلقها من شن إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة ضد أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو القادمين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، استدعت المخابرات الإسرائيلية عددا من قادة الحركة بالضفة الغربية وحذرتهم من أي مشاركة في العملية الانتخابية وفق مصادر في حماس.

#حماس #الاحتلال #اعتقال

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