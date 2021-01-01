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الشيخ يرحب بقرار الإدارة الأمريكية تقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة

الجمعة 26 مارس 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرحب بقرار الإدارة الأمريكية تقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة



رام الله / سما /

عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، على القرار الأمريكي بتقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ على حسابه في "تويتر": "‏نشكر الولايات المتحده الامريكية على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، أمس الخميس، تقديم 15 مليون دولار، للسلطة الفلسطينية كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الشيخ "نعتبر ما قالته مندوبتها في الامم المتحده حول اسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الامم المتحدة ، يشكل اساس للرؤيا السياسية القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".

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