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شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجأة عن السندريلا خلال الاستعداد لدفنها

الجمعة 26 مارس 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجأة عن السندريلا خلال الاستعداد لدفنها



القاهرة / وكالات /

كشفت جنجاه حافظ أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني مفاجأة بخصوص اللحظات الأخيرة من حياة أختها في لندن.

وقالت جنجاه حافظ لصحيفة "الوطن" المصرية، إن سعاد حسني قتلت داخل الشقة، ورميت من شرفة المنزل فيما بعد، ولم تقبل على الانتحار إطلاقا، مبررة ذلك بقولها: "لما وقعت من البلكونة، والجثمان فضل في الشارع حوالي 4 ساعات، منزلش نقطة دم من دماغها".

وأضافت أنه بعد وقوع الحادث بساعات وقبل وصول أخباره إلى القاهرة، خرجت العديد من المقالات الصحفية، التي تزعم ببعض الأمور، بشأن تشويه صورة سعاد حسني أمام جمهورها، وكذلك تخويف أسرتها من حضور مراسم غُسل الجثمان.

وأكدت أنها حضرت مراسم غسل جثمان سعاد حسني، في مستشفى العجوزة، قائلة: "لاقيت كسر في الجمجمة، وجروح كتير في ضهرها، وكمان دراعها الشمال كان مفصول عن بعضه تماما.. وكل ذلك لم يُذكر في تقرير الطب الشرعي باستثناء سقوطها من البلكونة على جانبها الأيسر".

المصدر: الوطن

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