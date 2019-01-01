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كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 125.03 مليون والوفيات مليونان و873944

الجمعة 26 مارس 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 125.03 مليون والوفيات مليونان و873944



وكالات

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 125.03مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و873944.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

توقع الملياردير الأمريكي بيل جيتس خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس بأن تعود الحياة طبيعتها عالميا في العام المقبل، وذلك بسبب توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قائلا بأن جائحة كورونا تمثل مأساة كبيرة، ولكن التوصل إلى اللقاحات كان خبرا جيدا للغاية، يمكننا من العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة كاملة سريعا.

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