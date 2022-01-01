الماكينات الألمانية تستهل مشوارها للمونديال بثلاثية على ايسلندا..فيديو

سما

استهل منتخب ألمانيا، مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه الأيسلندي (3-0)، اليوم الخميس.

ثلاثية ألمانيا جاءت في الدقائق 2 و7 و56 عبر أقدام ليون جوريتسكا وكاي هافيرتز وإلكاي جوندوجان.

بهذا الانتصار، اعتلى المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة بحصد أول 3 نقاط، متفوقًا على رومانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت أيسلندا الترتيب مبكرًا.

المنتخب الألماني باغت ضيفه بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء، عبر تمريرة رائعة من كيميتش نحو جنابري، الذي مهد الكرة للخلف أمام جوريتسكا، ليقابلها الأخير بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

واستمر كيميتش في توزيع الهدايا بتمريرة بينية نحو ساني، الذي أرسل بدوره عرضية أرضية نحو هافيرتز، ليوجهها بتسديدة اخترقت شباك الحارس هالدورسون، معززًا تقدم أصحاب الأرض في غضون 7 دقائق.





وأرسل كيميتش عرضية من ركلة ركنية، قابلها جوريتسكا بضربة رأسية، لكن الكرة علت مرمى أيسلندا.

وجرب كيميتش حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكنها ضلت طريقها نحو المرمى، قبل أن يصل الضيوف لمرمى نوير بأول فرصة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أطلقها سيجورجونسون، لكنها ارتطمت في قدم أحد مدافعي المانشافت وكادت تسكن الشباك، إلا أنها مرت بجوار القائم.

وكاد روديجر أن يضيف الهدف الثالث للألمان من ضربة رأسية ترجم بها عرضية كيميتش، لكن الكرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-0).

ودخل الألمان، الشوط الثاني بضغط مكثف على مرمى الضيوف، وهو ما ترجمه جوندوجان، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، انتهت داخل الشباك.





وحاول بوفارسون، صيد شباك نوير بتسديدة على الطائر، لكن الكرة ذهبت في موضع تمركز نوير، الذي أمسك بها بسهولة.

وتلقى جنابري تمريرة بينية ساقطة من كيميتش، ليتسلمها الجناح الألماني ويسدد كرة أرضية زاحفة، ارتطمت في القائم الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 12 دقيقة، قرر المدرب يواكيم لوف، إقحام اللاعب الشاب جمال موسيالا، ليسجل ظهوره الدولي بقميص المانشافت.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي خطورة على المرميين، ليحافظ منتخب ألمانيا على تقدمه بثلاثية دون رد حتى إطلاق صافرة النهاية.