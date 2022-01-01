اسبانيا تتعثر أمام اليونان..فيديو

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تعثر المنتخب الإسباني في مستهل مشواره، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك بتعادله (1-1) مع ضيفه اليوناني، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا، في الدقيقة (33)، وعادلت اليونان النتيجة من خلال أنستاسيوس باكاسيتاس، في الدقيقة (57) من علامة الجزاء.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة من جانب إسبانيا، في الدقيقة الثانية، وذلك برأسية من أولمو ذهبت أعلى العارضة.

وهدأت المباراة في ظل سيطرة إسبانية، حتى أطلق أولمو صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 32، اصطدمت بالعارضة.

وكللت إسبانيا هيمنتها بتسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 33، بعدما أرسل كوكي بينية متقنة لموراتا، داخل منطقة الجزاء، الذي استلم الكرة بصورة مميزة على الصدر، وانفرد بحارس اليونان وسدد مباشرة في الشباك.

وأجرى لويس إنريكي، مدرب لاروخا، التبديل الأول بين شوطي المباراة، بخروج راموس ونزول مارتينيز.

وفي الدقيقة 50، أرسل توريس من الجانب الأيمن عرضية أرضية، على حدود منطقة الجزاء، تابعها موراتا بتسديدة مباشرة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وعلى عكس سير اللعب، تحصلت اليونان على ركلة جزاء في الدقيقة 55، بعد تعرض ماسوراس للإعاقة من قبل مارتينيز.

ونفذ باكاسيتاس الركلة بنجاح، في الدقيقة 57، حيث سدد بقوة في منتصف المرمى.

وأجرى إنريكي تبديلين، في الدقيقة 65، بنزول بيدري وجيل على حساب أولمو وكاناليس.



وعادت إسبانيا للظهور الهجومي من جديد، في الدقيقة 70، بعدما أرسل توريس عرضية من الجانب الأيمن، تابعها مراتا برأسية ضعيفة، أمسك بها حارس اليونان بسهولة.

ومع انخفاض مستوى إسبانيا، دفع إنريكي بآخر ورقتين، في الدقيقة 72، بدخول أويارزابال وتياجو بدلا من توريس وكوكي.

وأهدرت إسبانيا فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة 75، بعدما تبادل موراتا الكرة مع جايا، ليرسل الأخيرة عرضية أرضية لأويارزابال، أمام المرمى الخالي من حارسه، إلا أن الكرة مرت بغرابة أسفل قدمه.

وحاول تياجو تسديدة كرة ساقطة خادعة، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 89، إلا أنها ذهبت سهلة إلى حارس اليونان، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).