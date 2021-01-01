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قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

الجمعة 26 مارس 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ظهر غاضبًا بعد فقدان حزبه نحو 300 ألف صوت خلال الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو صب غضبه على المسؤول عن الحملة الانتخابية لليكود شلومو قراي، والذي كان مسؤولًا عن متابعة مراكز الاقتراع لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لليكود.

وأشارت إلى أن نتنياهو أجرى محادثات داخلية لحزبه أمس واليوم، لمناقشة ما جرى من إخفاق تسبب بحصول الليكود على 30 مقعدًا بدلًا من 36 كان يأمل بالوصول إليها.

#نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية #زعيم حزب الليكود #بنيامين نتنياهو

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