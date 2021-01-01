قطر ترحب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الإنساني لفلسطين

الدوحة/سما/

رحبت دولة قطر باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وذلك بإعلانها عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة .



وأكدت وزارة الخارجية أن الخطوة الأمريكية من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة لمواجهة فيروس كوفيد - ١٩ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعربت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، عن تطلع دولة قطر إلى اسهام أكبر من المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين بما يسهم في القضاء التام على الوباء في الأراضي الفلسطينية.