  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر ترحب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الإنساني لفلسطين

الجمعة 26 مارس 2021 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر ترحب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الإنساني لفلسطين



الدوحة/سما/

رحبت دولة قطر باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وذلك بإعلانها عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة .


وأكدت وزارة الخارجية أن الخطوة الأمريكية من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة لمواجهة فيروس كوفيد - ١٩  في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعربت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، عن تطلع دولة قطر إلى اسهام أكبر من المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين بما يسهم في القضاء التام على الوباء في الأراضي الفلسطينية.

#قطر #الدعم الانساني #واشنطن #الولايات المتحدة الأمريكية #الضفة الغربية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصين

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

واشنطن تعلن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات انسانية الى الضفة وقطاع غزة

المبعوث الاممي للسلام يحذر: اسرائيل لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم "2334".. وقطاع غزة قابل للتصعيد!

اعلان سما رسائل