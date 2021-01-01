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اشتية يؤكد لعمرو موسى اهتمام الرئيس باستمرار عمل مؤسسة ياسر عرفات

الخميس 25 مارس 2021 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد لعمرو موسى اهتمام الرئيس باستمرار عمل مؤسسة ياسر عرفات



رام الله/سما/

 تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس، من رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات السيد عمرو موسى، الذي أعرب خلاله عن حرصه على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية.

وأكد رئيس الوزراء للسيد عمرو موسى اهتمامه باستمرار عمل المؤسسة للقيام بدورها ومهامها، مؤكدا له حرص سيادة الرئيس محمود عباس على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، وتوفير كل متطلباتها واحتياجاتها بما يحافظ على الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها بمرسوم رئاسي والمتمثلة بإرث الشهيد الخالد ياسر عرفات وتكريما لسيرته ومسيرته المشرقة وللإبقاء على جذوة النضال متقدة في نفوس الأجيال القادمة.

#رئيس الوزراء محمد اشتية #عمرو موسى #رئيس مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات #الرئيس عباس

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